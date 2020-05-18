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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T14:44
https://ria.ru/20200518/1571618225.html
СМИ: спрос на нефть в Китае почти вернулся к докризисному уровню
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360678_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_b547b7d950f8bd63591a044e5e70a4f3.jpg
РИА Новости

СМИ: спрос на нефть в Китае почти вернулся к докризисному уровню

14:44 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, наблюдавшимся до введения Пекином ограничений для борьбы со вспышкой коронавируса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Определить точный объем спроса КНР на нефть в режиме реального времени - трудная задача, но руководители компаний и трейдеры, которые следят за потреблением сырья в стране, заявили, что оно составляет около 13 миллионов баррелей в день, что лишь немногим ниже 13,4 миллиона баррелей в день в мае 2019 года и 13,7 миллиона баррелей в день в декабре 2019 года", - указывает агентство.
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Его источники добавили, что показатель был бы выше, если бы не спрос на авиатопливо, которое все еще значительно ниже уровня годичной давности, в то время как потребление таких нефтепродуктов, как бензин и дизельного топливо в Китае полностью восстановилось, поскольку заводы возобновляют работу, а люди предпочитают личный автомобиль общественному транспорту.
Также, по их словам, рост потребления бензина и дизельного топлива в Китае побудил государственные и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) повысить загрузку для увеличения нефтепереработки. На этом фоне покупки нефти китайскими НПЗ растут, а запасы сырья в стране снижаются.
Спрос на нефть в Китае, упавший на 20%, восстанавливается, поскольку предприятия начали возобновлять свою деятельность после остановки в связи с пандемией коронавируса, а часть ограничений на поездки по стране была снята, резюмирует агентство.
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