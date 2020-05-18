Мексиканский курорт Канкун планирует вновь открыться для туристов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Популярные туристические направления Мексики — в том числе Канкун и Тулум — планируют вновь открыться для международных путешественников к началу июня, Популярные туристические направления Мексики — в том числе Канкун и Тулум — планируют вновь открыться для международных путешественников к началу июня, сообщает New York Post.

Совет по развитию туризма штата Кинтана-Роо собирается провести в конце мая рекламную кампанию, направленную на возрождение туризма после пандемии коронавируса.

Все члены отрасли будут проинформированы о новых медицинских и гигиенических правилах для туристических объектов.

Предложение принимать гостей в штате Кинтана-Роо, который включает такие популярные курорты, как Ривьера-Майя и Плайя-дель-Кармен, совпадает с возобновлением воздушного сообщения с этим регионом.

Несколько авиакомпаний уже объявили, что они начнут полеты в международный аэропорт Канкуна.