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Туризм
2020-05-18T15:09
https://ria.ru/20200518/1571618077.html
Мексиканский курорт Канкун планирует вновь открыться для туристов
https://cdn24.img.ria.ru/images/148205/88/1482058892_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_99ad612e0e45214d0e98b085c6f2fd74.jpg
РИА Новости

Мексиканский курорт Канкун планирует вновь открыться для туристов

15:09 18.05.2020
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© Flickr / Carolyn SavellПляж в Канкуне, Мексика
Пляж в Канкуне, Мексика
© Flickr / Carolyn Savell
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Популярные туристические направления Мексики — в том числе Канкун и Тулум — планируют вновь открыться для международных путешественников к началу июня, сообщает New York Post.
Совет по развитию туризма штата Кинтана-Роо собирается провести в конце мая рекламную кампанию, направленную на возрождение туризма после пандемии коронавируса.
Все члены отрасли будут проинформированы о новых медицинских и гигиенических правилах для туристических объектов.
Предложение принимать гостей в штате Кинтана-Роо, который включает такие популярные курорты, как Ривьера-Майя и Плайя-дель-Кармен, совпадает с возобновлением воздушного сообщения с этим регионом.
Несколько авиакомпаний уже объявили, что они начнут полеты в международный аэропорт Канкуна.
Возвращение международного сообщения связано с открытием онлайн-бронирования в местных отелях, более 150 из которых были вынуждены прекратить прием туристов из-за пандемии. Достопримечательности в регионе, в том числе тематические парки, также планируют начать работу.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМексика
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