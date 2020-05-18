Эксперт прокомментировала демонтаж скульптуры Колчака в Стерлитамаке

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуация с демонтажом скульптуры адмирала Ситуация с демонтажом скульптуры адмирала Александра Колчака Стерлитамаке вызывает возмущение, необходимо было цивилизованными методами разрешить сложившуюся ситуацию, выйти на обсуждение, прежде чем демонтировать скульптурную композицию, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила общественный деятель, заслуженный деятель искусств РФ Елена Чавчавадзе.

Ранее в мэрия башкирского Стерлитамака сообщили РИА Новости, что скульптуру Колчака снесли из-за того, что местный предприниматель установил ее на муниципальной территории без согласования с городской администрацией.

"Совершенно неправовым методом бюст, созданный на деньги предпринимателя, был демонтирован. Меня поражает, ведь есть люди, которые отстаивают свои принципы и готовы вкладывать свои личные средства в то, чтобы отстоять свою правду на историю, и в данном случае хочется спросить: "В какой стране мы живем?". Если мы живем в новой демократической России, где, во-первых, есть право частной собственности, право на свои убеждения, то почему таким образом действует местная мэрия?" - поделилась собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ее как патриота и гражданина России возмущают подобные действия местной власти. "Ведь можно было, если мэрия с чем-то несогласна, предъявить какую-то бумагу, предписание. Памятник был закрыт, его никто не видел, то есть вообще можно было цивилизованными методами выйти на обсуждение данной проблемы. В данном случае же возникает вопрос: "А чем они отличаются от тех методов, которые практикуют боевики на Украине или то, что мы сейчас видели в Праге со сносом памятника Коневу", - добавила Чавчавадзе.

По ее словам, можно спорить о личности адмирала, однако для тех, кто действительно глубоко погружен в историю, Колчак является государственником, который противостоял тем, кто незаконно захватил власть. Чавчавадзе считает, что в сложившейся ситуации со сносом скульптуры "нужно спокойно разобраться". "И, конечно, осудить это решение мэрии. Действовать такими методами нельзя, нужно отдать дань памяти тем, кого половина России уважает… Если вы почитаете комментарии на эти события, которые видела я сегодня утром, просто страшно", - заключила собеседница агентства.