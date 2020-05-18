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2020-05-18T14:31
https://ria.ru/20200518/1571618002.html
Эксперт прокомментировала демонтаж скульптуры Колчака в Стерлитамаке
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РИА Новости

Эксперт прокомментировала демонтаж скульптуры Колчака в Стерлитамаке

14:30 18.05.2020 (обновлено: 14:31 18.05.2020)
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© Фото : Public domainАдмирал А.В. Колчак, 1916 год
Адмирал А.В. Колчак, 1916 год
© Фото : Public domain
Адмирал А.В. Колчак, 1916 год. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуация с демонтажом скульптуры адмирала Александра Колчака в Стерлитамаке вызывает возмущение, необходимо было цивилизованными методами разрешить сложившуюся ситуацию, выйти на обсуждение, прежде чем демонтировать скульптурную композицию, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила общественный деятель, заслуженный деятель искусств РФ Елена Чавчавадзе.
Ранее в мэрия башкирского Стерлитамака сообщили РИА Новости, что скульптуру Колчака снесли из-за того, что местный предприниматель установил ее на муниципальной территории без согласования с городской администрацией.
"Совершенно неправовым методом бюст, созданный на деньги предпринимателя, был демонтирован. Меня поражает, ведь есть люди, которые отстаивают свои принципы и готовы вкладывать свои личные средства в то, чтобы отстоять свою правду на историю, и в данном случае хочется спросить: "В какой стране мы живем?". Если мы живем в новой демократической России, где, во-первых, есть право частной собственности, право на свои убеждения, то почему таким образом действует местная мэрия?" - поделилась собеседница агентства.
Она подчеркнула, что ее как патриота и гражданина России возмущают подобные действия местной власти. "Ведь можно было, если мэрия с чем-то несогласна, предъявить какую-то бумагу, предписание. Памятник был закрыт, его никто не видел, то есть вообще можно было цивилизованными методами выйти на обсуждение данной проблемы. В данном случае же возникает вопрос: "А чем они отличаются от тех методов, которые практикуют боевики на Украине или то, что мы сейчас видели в Праге со сносом памятника Коневу", - добавила Чавчавадзе.
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По ее словам, можно спорить о личности адмирала, однако для тех, кто действительно глубоко погружен в историю, Колчак является государственником, который противостоял тем, кто незаконно захватил власть. Чавчавадзе считает, что в сложившейся ситуации со сносом скульптуры "нужно спокойно разобраться". "И, конечно, осудить это решение мэрии. Действовать такими методами нельзя, нужно отдать дань памяти тем, кого половина России уважает… Если вы почитаете комментарии на эти события, которые видела я сегодня утром, просто страшно", - заключила собеседница агентства.
Александр Колчак (1874-1920) - русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.
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238091025
Обсудить 9
Александр КолчакРеспублика БашкортостанСтерлитамакПроисшествия
Популярные комментарии
Обсуждать нечего, Верховный суд вынес однозначное решение: реабилитации не подлежит. Памятников военным преступникам в России быть не должно.
18 мая, 14:44
Адам Ваксель
1400012
Можно по разному относится к роли Колчака в гражданской войне, но, как минимум, он заслуживает памятник как полярный исследователь.
18 мая, 14:36
Виктор Чирков
5000010
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