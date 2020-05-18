Иранские военные заявили о готовности ответить на нападение на танкеры

"Международные воды должны оставаться безопасными либо для всех нефтяных танкеров, либо ни для кого", - заявил на условиях анонимности военный чиновник в интервью телеканалу.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.