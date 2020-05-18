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2020-05-18T14:26
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Иранские военные заявили о готовности ответить на нападение на танкеры
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РИА Новости

Иранские военные заявили о готовности ответить на нападение на танкеры

14:26 18.05.2020
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Военные Ирана заявили, что ответят "должным образом" на любое нападение на иранские корабли и нефтяные танкеры в международных водах, сообщает телеканал Press TV.
"Международные воды должны оставаться безопасными либо для всех нефтяных танкеров, либо ни для кого", - заявил на условиях анонимности военный чиновник в интервью телеканалу.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Он добавил, что Иран нанесет удар в ответ на любые действия в отношении иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшему нефть в Венесуэлу. Кроме того, агентство сообщило, что, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану "тонны золота".
В ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам. В МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, ему поступила просьба передать послание Тегерана на этот счет Вашингтону.
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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Антониу ГутеррешМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаВенесуэлаООНСШАВ мире
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