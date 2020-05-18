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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:25
https://ria.ru/20200518/1571617827.html
В Германии не будут проводить обязательную вакцинацию против коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:30:3132:1792_1036x0_80_0_0_806800c056456cfdd4b1d970d61bbb61.jpg
РИА Новости

В Германии не будут проводить обязательную вакцинацию против коронавируса

14:24 18.05.2020 (обновлено: 14:25 18.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Обязательной вакцинации населения Германии в связи с пандемией коронавируса не будет, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с удовольствием повторить, что... обязательной вакцинации против коронавируса не будет", - сказала Деммер.
Она добавила, что в документах, принятых в Берлине в связи с пандемией, "ни в основном тексте, ни в дополнениях" нет заявлений об обязательной вакцинации.
Ранее о том, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет, заявлял глава Минздрава Йенс Шпан и представитель ведомства канцлера ФРГ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЙенс ШпанУльрике ДеммерГерманияБерлин (город)В мире
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