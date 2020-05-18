В Германии не будут проводить обязательную вакцинацию против коронавируса

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Обязательной вакцинации населения Германии в связи с пандемией коронавируса не будет, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с удовольствием повторить, что... обязательной вакцинации против коронавируса не будет", - сказала Деммер.
Она добавила, что в документах, принятых в Берлине в связи с пандемией, "ни в основном тексте, ни в дополнениях" нет заявлений об обязательной вакцинации.
Ранее о том, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет, заявлял глава Минздрава Йенс Шпан и представитель ведомства канцлера ФРГ.
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