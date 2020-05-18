Украинцы считают Кучму лучшим из президентов страны, показал опрос

Как эпоху развития на Украине респонденты охарактеризовали времена правления президентов Кучмы (развитие - 41%, упадок - 19%, застой - 26%, остальные затруднились ответить) и Зеленского (33%, 26% и 20% соответственно).

Как застой жители страны оценили годы правления Ющенко (развитие - 18%, упадок - 35%, застой - 36%, остальные затруднились ответить), упадок - периоды президентства Януковича (развитие - 23%, упадок - 45%, застой - 24%, остальные затруднились ответить) и Порошенко (развитие - 27%, упадок - 49%, застой - 17%, остальные затруднились ответить). Годы правления Кравчука оценили как развитие 28%, как упадок - 25%, застой - 24%, остальные затруднились ответить.