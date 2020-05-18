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2020-05-18T14:24
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Украинцы считают Кучму лучшим из президентов страны, показал опрос
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РИА Новости

Украинцы считают Кучму лучшим из президентов страны, показал опрос

14:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЛеонид Кучма
Леонид Кучма
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Леонид Кучма. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Лучшим из всех президентов Украины жители страны считают Леонида Кучму, Владимир Зеленский на втором месте, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Среди всех президентов независимой Украины 20% считают лучшим Леонида Кучму, 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - за Петра Порошенко, 9% - Виктора Януковича и только 6% - Виктора Ющенко. В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% затруднились ответить", - говорится в данных опроса, опубликованных в понедельник на сайте соцгруппы.
Как эпоху развития на Украине респонденты охарактеризовали времена правления президентов Кучмы (развитие - 41%, упадок - 19%, застой - 26%, остальные затруднились ответить) и Зеленского (33%, 26% и 20% соответственно).
Как застой жители страны оценили годы правления Ющенко (развитие - 18%, упадок - 35%, застой - 36%, остальные затруднились ответить), упадок - периоды президентства Януковича (развитие - 23%, упадок - 45%, застой - 24%, остальные затруднились ответить) и Порошенко (развитие - 27%, упадок - 49%, застой - 17%, остальные затруднились ответить). Годы правления Кравчука оценили как развитие 28%, как упадок - 25%, застой - 24%, остальные затруднились ответить.
Опрос проводился с 12 по 13 мая методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.
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Петр ПорошенкоЛеонид КучмаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичВиктор ЮщенкоУкраинаВ мире
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