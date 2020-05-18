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2020-05-18T14:30
https://ria.ru/20200518/1571617746.html
Кузбасские медики, работающие с больными COVID-19, получили допвыплаты
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РИА Новости

Кузбасские медики, работающие с больными COVID-19, получили допвыплаты

14:30 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии клинической больницы
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии клинической больницы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 18 мая- РИА Новости. Медработники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, получили дополнительные суммы после изменения порядка федеральных выплат, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Медработники, оказывающие помощь больным COVID-19, получили дополнительные суммы после изменения порядка федеральных выплат. В соответствии с изменениями постановления правительства РФ № 484, которые внесены по поручению президента РФ Владимира Путина, минздрав Кузбасса произвел пересчет выплат. Дополнительные суммы зачислены на счета всех сотрудников медицинских организаций, которые стали адресатами изменений федерального документа", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что постановление правительства РФ № 484 регламентирует порядок стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в стационарных учреждениях и работникам скорой помощи, включая водителей.
"В предыдущей редакции постановления № 484 была строка об оплате за фактически отработанное время, которая вызывала разные толкования в субъектах и недовольство получателей данной стимулирующей выплаты. Теперь, в рамках своей работы по совершенствованию нормативных актов, правительство РФ этот пункт устранило. Это означает, что вне зависимости от того, какая длительность контакта с заболевшим была у медицинского работника, сколько раз происходил этот контакт, сколько дней в месяце отработал специалист, ему положена выплата за полный месяц в полном объеме", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Алексея Цигельника.
Подчеркивается, что документ предусматривает ряд выплат.
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"Работники скорой медицинской помощи должны получить за апрель: врачи – 50 тысяч рублей; фельдшеры, медицинские сестры и водители – 25 тысяч рублей. Работникам стационаров предусмотрены следующие доплаты: врачи – 80 тысяч рублей, специалисты среднего звена – 50 тысяч рублей, младшего звена – 25 тысяч рублей. Также на данные суммы предусмотрено начисление районного коэффициента 30%", - уточняется в сообщении.
Всего по состоянию на 18 мая 2020 года по постановлению правительства РФ №484 за апрель в Кузбассе выплаты перечислены 497 специалистам на сумму 20 миллионов 574 тысячи рублей. По постановлению правительства РФ №415 выплаты получили 941 человек на общую сумму 13 миллионов 350 тысяч 900 рублей. Из регионального бюджета по постановлению правительства Кузбасса №216 стимулирующие выплаты перечислены 308 работникам на общую сумму 7 миллионов 620 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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