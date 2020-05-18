Гутерреш оценил роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения незаменима, в одиночку COVID-19 не победить, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.
"ВОЗ незаменима. Ей нужны большие ресурсы, чтобы помогать развивающимся странам. Это наша главная обеспокоенность. Потому что надо обеспечить силу самого слабого звена в системе. И это не вопрос каких-то подачек, это вопрос понимания наших общих интересов. В одиночку нам не победить", - сказал он.
По его словам, по завершении пандемии необходимо будет тщательно проанализировать, как она произошла, оценить последствия и извлечь уроки на будущее, и это требует солидарности всех стран.
"Международное сообщество должно действовать совместно, в духе солидарности, чтобы остановить вирус и преодолеть тяжелые последствия. Нельзя допускать будущее, которое наполнено страхом. Либо мы вместе победим, либо проиграем", - заключил генеральный секретарь ООН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.