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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:21
https://ria.ru/20200518/1571617611.html
Гутерреш оценил роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Гутерреш оценил роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

14:21 18.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения незаменима, в одиночку COVID-19 не победить, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.
"ВОЗ незаменима. Ей нужны большие ресурсы, чтобы помогать развивающимся странам. Это наша главная обеспокоенность. Потому что надо обеспечить силу самого слабого звена в системе. И это не вопрос каких-то подачек, это вопрос понимания наших общих интересов. В одиночку нам не победить", - сказал он.
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По его словам, по завершении пандемии необходимо будет тщательно проанализировать, как она произошла, оценить последствия и извлечь уроки на будущее, и это требует солидарности всех стран.
"Международное сообщество должно действовать совместно, в духе солидарности, чтобы остановить вирус и преодолеть тяжелые последствия. Нельзя допускать будущее, которое наполнено страхом. Либо мы вместе победим, либо проиграем", - заключил генеральный секретарь ООН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыВОЗЖенева (город)ООНВ мире
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