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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:51
https://ria.ru/20200518/1571617548.html
В Москве "заминировали" семь больниц, где лечат от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:252:3077:1983_1036x0_80_0_0_c834d604f08ad5c8a4e52ed8d28c64e0.jpg
РИА Новости

В Москве "заминировали" семь больниц, где лечат от COVID-19

14:19 18.05.2020 (обновлено: 14:51 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили угрозы взрывов в адрес семи лечебных учреждений. В их числе городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции
15 апреля, 17:35
В Москве задержали подозреваемого в "минировании" двух станций метро
Эвакуации нигде не проводились, отметил собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полиция
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0220715
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Распространение нового коронавирусаМоскваОбществоПроисшествия
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