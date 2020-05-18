Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:19
https://ria.ru/20200518/1571617520.html
Васильева готова оплатить штраф за уход из больницы без результатов теста
https://cdn21.img.ria.ru/images/148853/65/1488536561_0:108:2026:1248_1036x0_80_0_0_f14f43c2bde189472fb82cd37c9437ed.jpg
РИА Новости

Васильева готова оплатить штраф за уход из больницы без результатов теста

14:19 18.05.2020
8694
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Актриса Татьяна Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала РИА Новости, что сдала второй тест на коронавирус и, не дождавшись результатов, ушла из больницы, подписав необходимые бумаги, в случае получения штрафного предписания артистка готова все оплатить.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Васильева покинула одну из московских клиник, не дождавшись результата теста на коронавирус, якобы, артистке грозит штраф.
Актриса Татьяна Васильева
2 мая, 17:53
У актрисы Татьяны Васильевой обнаружили COVID-19
"Да, сдала второй раз тест на коронавирус. Самочувствие нормальное, все хорошо, все как обычно. Я подписала бумагу о том, что по своему собственному желанию ухожу на самоизоляцию, что я не имею претензий и занимаюсь собой самостоятельно, и ушла из больницы. Так что я не сбегала, из окна не выпрыгивала… Я даже вам рассказывать не буду, что могла подхватить в больнице, у меня лежал человек. Дома я быстрее себя вылечила под наблюдением собственного врача", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, она не знает, грозит ли ей штраф, однако при необходимости готова все оплатить. "Очень хорошо. Я заплачу", - заключила артистка.
Васильева в начале мая заболела двусторонней пневмонией, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса. Однако первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Сотрудники полиции
Вчера, 13:56
Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции
13230520
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Васильева (актриса)Общество
Рекомендуем
Пешеходы в Камергерском переулке в Москве
Главконтроль Москвы разберется со штрафом прикованному к постели инвалиду
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Сотрудники полиции
Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии не будут проводить обязательную вакцинацию против коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала, когда могут разрешить прогулки
Телефон в дежурной части УВД
В Москве "заминировали" семь больниц, где лечат от COVID-19
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Попова заявила о нестабильной ситуации с COVID-19 в семи регионах
Оксана Пушкина
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
Цех розлива водки
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом
Россияне рассказали, как будут путешествовать после пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Лента новостейМолния