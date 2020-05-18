Васильева готова оплатить штраф за уход из больницы без результатов теста

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала РИА Новости, что сдала второй тест на коронавирус и, не дождавшись результатов, ушла из больницы, подписав необходимые бумаги, в случае получения штрафного предписания артистка готова все оплатить.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Васильева покинула одну из московских клиник, не дождавшись результата теста на коронавирус, якобы, артистке грозит штраф.
2 мая, 17:53У актрисы Татьяны Васильевой обнаружили COVID-19
"Да, сдала второй раз тест на коронавирус. Самочувствие нормальное, все хорошо, все как обычно. Я подписала бумагу о том, что по своему собственному желанию ухожу на самоизоляцию, что я не имею претензий и занимаюсь собой самостоятельно, и ушла из больницы. Так что я не сбегала, из окна не выпрыгивала… Я даже вам рассказывать не буду, что могла подхватить в больнице, у меня лежал человек. Дома я быстрее себя вылечила под наблюдением собственного врача", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, она не знает, грозит ли ей штраф, однако при необходимости готова все оплатить. "Очень хорошо. Я заплачу", - заключила артистка.
Васильева в начале мая заболела двусторонней пневмонией, клиническая картина говорила об обнаружении коронавируса. Однако первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.