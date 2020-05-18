Васильева готова оплатить штраф за уход из больницы без результатов теста

"Да, сдала второй раз тест на коронавирус. Самочувствие нормальное, все хорошо, все как обычно. Я подписала бумагу о том, что по своему собственному желанию ухожу на самоизоляцию, что я не имею претензий и занимаюсь собой самостоятельно, и ушла из больницы. Так что я не сбегала, из окна не выпрыгивала… Я даже вам рассказывать не буду, что могла подхватить в больнице, у меня лежал человек. Дома я быстрее себя вылечила под наблюдением собственного врача", - рассказала собеседница агентства.