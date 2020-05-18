В ДНР прокомментировали слова о смене стратегии Киева по Донбассу

ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Заявление об изменении стратегии Киева в отношении решения конфликта в Донбассе можно расценивать как сигнал о том, что эскалация в регионе будет усиливаться, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути экс-главы государства Петра Порошенко.
"Учитывая тот факт, что в плане мирного урегулирования конфликта Зеленским за весь год его правления сделано не было ничего, можно понимать эти заявления как сигнал о том, что эскалация конфликта будет усиливаться, обстрелы продолжатся, а выполнение минских соглашений украинской стороной и в дальнейшем будет заморожено", - сказал РИА Новости Бердичевский.
По его словам, Зеленский неоднократно утверждал, что политику Порошенко он не будет продолжать, и "не соврал – политику Порошенко он не продолжил, а многократно усилил".
"Нынешние заявления нам оптимизма не прибавляют. Убежден, что все это значит, что "Минск" выполняться не будет, а силовой вариант разрешения конфликта Киевом сегодня воспринимается как самый реализуемый. В том числе и со стороны западных участников процесса", - считает Бердичевский.
По его мнению, единственная смена стратегии, которую "позволят Киеву радикалы и западные кураторы – это стратегия в сторону обострения конфликта". "Так что никаких иллюзий по поводу умиротворения украинской стороны у нас нет. Они продолжают пытаться манипулировать фактами, международными соглашениями и жульничать в информационном пространстве. Но они не могут обмануть реальность, а реальность ужасна – ежедневные обстрелы со стороны ВСУ… Это и есть стратегия Украины, и поменять ее Зеленский не в состоянии", - добавил Бердичевский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.