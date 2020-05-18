В ДНР прокомментировали слова о смене стратегии Киева по Донбассу

"Учитывая тот факт, что в плане мирного урегулирования конфликта Зеленским за весь год его правления сделано не было ничего, можно понимать эти заявления как сигнал о том, что эскалация конфликта будет усиливаться, обстрелы продолжатся, а выполнение минских соглашений украинской стороной и в дальнейшем будет заморожено", - сказал РИА Новости Бердичевский.