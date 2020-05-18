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2020-05-18T14:15
https://ria.ru/20200518/1571617312.html
Путин проводит встречу с руководством и общественностью Дагестана
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РИА Новости

Путин проводит встречу с руководством и общественностью Дагестана

14:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом в республике.
В совещании принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.
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В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие диагнозы.
Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска, которые жаловались, что не получили положенные доплаты за работу с больными коронавирусом: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получил только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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