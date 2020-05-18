Путин проводит встречу с руководством и общественностью Дагестана

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.

В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие диагнозы.