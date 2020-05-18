Коронавирус подтвердили у 312 сотрудников ПАО "Полюс Красноярск"

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился у 312 сотрудников компании "Полюс Красноярск" в Северо-Енисейском районе, сообщили журналистам в краевом минздраве.
Ранее генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев сообщил, что первичные тесты выявили 866 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников "Полюс Красноярск". В район для борьбы с эпидемией переброшены военные. На Еруде, где живут вахтовики, развернут мобильный госпиталь. Угрозы остановки предприятия нет. По данным властей, на сегодняшний день на Еруде развернуто порядка 1,5 тысячи мест для возможной госпитализации. Общая численность медицинского персонала в ближайшее часы будет доведена до 100 человек.
"По данным ПАО "Полюс", у 866 сотрудников выявлен первично положительный результат на COVID-19. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Все сотрудники, имеющие первичный положительный тест, изолированы, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщили в минздраве.
По данным пресс-службы, 147 пациентов с подтвержденным диагнозом получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале, медицинская служба ГОК усилена 14 врачами и 37 средними медицинскими работниками краевых государственных учреждений здравоохранения, ФСНКЦ ФМБА и Клинической больницы РЖД. Группировка работающих медиков составляет 74 человека. 90 пациентов эвакуированы в лечебные учреждения края. Основные задачи, которые стоят перед специалистами, – это оценка эпидситуации, развертывание временного эвакогоспиталя, сортировка пациентов и комплексное исследование на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.