Коронавирус подтвердили у 312 сотрудников ПАО "Полюс Красноярск"

"По данным ПАО "Полюс", у 866 сотрудников выявлен первично положительный результат на COVID-19. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Все сотрудники, имеющие первичный положительный тест, изолированы, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщили в минздраве.

По данным пресс-службы, 147 пациентов с подтвержденным диагнозом получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном госпитале, медицинская служба ГОК усилена 14 врачами и 37 средними медицинскими работниками краевых государственных учреждений здравоохранения, ФСНКЦ ФМБА и Клинической больницы РЖД. Группировка работающих медиков составляет 74 человека. 90 пациентов эвакуированы в лечебные учреждения края. Основные задачи, которые стоят перед специалистами, – это оценка эпидситуации, развертывание временного эвакогоспиталя, сортировка пациентов и комплексное исследование на COVID-19.