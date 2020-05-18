В детской больнице Нижневартовска выявили очаг коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Очаг Очаг коронавируса выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице (ХМАО), инфекция в медучреждении подтверждена у трех человек, сообщила в понедельник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

"Очаг в Нижневартовской окружной детской больнице - три случая", - сказала Кудрявцева журналистам, не уточнив других подробностей.

Представитель окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян отметил, что выявленный очаг в медучреждении - новый. "Мы с ним пока разбираемся", - добавил он.

В целом в Югре 1252 заразившихся коронавирусом, в воскресенье суточный прирост оказался рекордным для региона - 118 подтвержденных случаев COVID-19, в понедельник окружной оперативный штаб по предупреждению инфекции сообщил о 86 случаях. В округе скончались девять человек с коронавирусом.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.