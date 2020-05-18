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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:11
https://ria.ru/20200518/1571617072.html
В детской больнице Нижневартовска выявили очаг коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В детской больнице Нижневартовска выявили очаг коронавируса

14:11 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице (ХМАО), инфекция в медучреждении подтверждена у трех человек, сообщила в понедельник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
"Очаг в Нижневартовской окружной детской больнице - три случая", - сказала Кудрявцева журналистам, не уточнив других подробностей.
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Представитель окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян отметил, что выявленный очаг в медучреждении - новый. "Мы с ним пока разбираемся", - добавил он.
В целом в Югре 1252 заразившихся коронавирусом, в воскресенье суточный прирост оказался рекордным для региона - 118 подтвержденных случаев COVID-19, в понедельник окружной оперативный штаб по предупреждению инфекции сообщил о 86 случаях. В округе скончались девять человек с коронавирусом.
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Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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