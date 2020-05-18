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Религия и мировоззрение
2020-05-18T14:35
https://ria.ru/20200518/1571616855.html
Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502981_0:0:2690:1513_1036x0_80_0_0_2330e6727e5088f300cd4ef9abe00ccf.jpg
РИА Новости

Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома

14:09 18.05.2020 (обновлено: 14:35 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
В понедельник президент по видеосвязи провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". В начале своего выступления глава государства напомнил, что сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, который в этом году начался 24 апреля, а завершится 23 мая - перед большим праздником Ураза-байрам.
"Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Радий Хабиров
Вчера, 11:11Религия и мировоззрение
В Башкирии праздничные богослужения на время Ураза-байрам пройдут онлайн
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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