Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
В понедельник президент по видеосвязи провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". В начале своего выступления глава государства напомнил, что сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, который в этом году начался 24 апреля, а завершится 23 мая - перед большим праздником Ураза-байрам.
"Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - сказал Путин.
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