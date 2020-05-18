Эксперт рассказал о работе иммунной системы в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. При вторичной встрече с коронавирусом иммунная система вступает в борьбу через два дня, а не через 14, сообщил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если мы вторично встречаемся с этим антигеном, с этим вирусом, то уже у нас иммунная система специфически вступает в бой с патогеном не через две недели, если когда она встречается в первый раз, а буквально через два дня, тем самым не давая никакого шанса патогену, соответственно, размножиться и вызвать у нас инфекционный процесс", - рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
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