Депутат оценила рекомендации Роспотребнадзора к киноиндустрии

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии. В частности, за двое суток до начала киносъемок проводить лабораторное обследование участников на COVID-19, использовать грим из упаковки только для одного актера за исключением туши, помады, тона, контура.

"В принципе, все абсолютно выполнимы. Только по поводу грима я не уверена, что такое количество грима у нас найдётся. Но это проблема уже киностудии, вернее съёмочной группы. А так все реально вполне", - сказала Драпеко РИА Новости.

"Самая большая проблема - это интерьеры, которые мы снимаем обычно внутри посещения. Потому что помещения иногда бывают очень маленькие. И там разместить на достаточном расстоянии членов съёмочной группы друг от друга будет проблематично. Но думаю, что это в общем реально и можно попробовать... Во всяком случае начинать снимать натуру - на улице", - сказала Драпеко.