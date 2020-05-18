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Культура
2020-05-18T14:06
https://ria.ru/20200518/1571616593.html
Депутат оценила рекомендации Роспотребнадзора к киноиндустрии
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РИА Новости

Депутат оценила рекомендации Роспотребнадзора к киноиндустрии

14:06 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Елена Драпеко
 Елена Драпеко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Елена Драпеко. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора для киноиндустрии в условиях пандемии выполнимы, трудность могут составить лишь необходимые объемы грима и сохранение дистанции при съёмке в помещениях, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии. В частности, за двое суток до начала киносъемок проводить лабораторное обследование участников на COVID-19, использовать грим из упаковки только для одного актера за исключением туши, помады, тона, контура.
"В принципе, все абсолютно выполнимы. Только по поводу грима я не уверена, что такое количество грима у нас найдётся. Но это проблема уже киностудии, вернее съёмочной группы. А так все реально вполне", - сказала Драпеко РИА Новости.
Эти рекомендации, считает парламентарий, станут облегчением для киностудий, так как возможно будет вернуться к съёмкам.
"Самая большая проблема - это интерьеры, которые мы снимаем обычно внутри посещения. Потому что помещения иногда бывают очень маленькие. И там разместить на достаточном расстоянии членов съёмочной группы друг от друга будет проблематично. Но думаю, что это в общем реально и можно попробовать... Во всяком случае начинать снимать натуру - на улице", - сказала Драпеко.
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