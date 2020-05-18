В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

"В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. В процессе гражданского оборота проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата", — заключил он.