Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:53
https://ria.ru/20200518/1571616391.html
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

14:05 18.05.2020 (обновлено: 17:53 18.05.2020)
18320
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
Он также сообщил, что учреждение в апреле получило госзадание на создание вакцины от коронавируса, у специалистов была четкая программа, благодаря опыту разработки вакцины против Эболы.
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:49Распространение нового коронавируса
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Гинцбург отметил, что уже получены конструкции, которые показали на грызунах очень высокую иммуногенность вакцины. Она индуцирует вирус, нейтрализующий антитела. Сейчас проводятся официальные доклинические испытания.

"В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. В процессе гражданского оборота проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата", — заключил он.

В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
33542154441
Обсудить 35
Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи
Популярные комментарии
В этом есть и заслуга здравоохранения нашего СССР.
18 мая, 14:38
sspecteh77
9013005
В нас ген победителя!!
18 мая, 14:33
АНАлексей Некрасов
63201008
Рекомендуем
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Грецкие орехи
Названа самая полезная для сердца закуска
Путин дал поручения Минздраву и Роспотребнадзору по коронавирусу в Дагестане
Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане
Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974
Названа величайшая песня в истории Евровидения
Цех розлива водки
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Система кровообращения ног
В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации
Оксана Пушкина
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
Логотип Газпрома
"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
Минздрав отчитался, как решается проблема доплат медикам
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые оценили риск передачи коронавируса во время разговора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Лента новостейМолния