В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
Он также сообщил, что учреждение в апреле получило госзадание на создание вакцины от коронавируса, у специалистов была четкая программа, благодаря опыту разработки вакцины против Эболы.
Гинцбург отметил, что уже получены конструкции, которые показали на грызунах очень высокую иммуногенность вакцины. Она индуцирует вирус, нейтрализующий антитела. Сейчас проводятся официальные доклинические испытания.
"В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. В процессе гражданского оборота проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата", — заключил он.
В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.
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