Во Франции запретили использовать беспилотники для слежки за парижанами

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственный совет Государственный совет Франции временно запретил использовать беспилотные аппараты для контроля над процессом отмены режима самоизоляции в Париже , сообщает радиостанция France Info

Во Франции с 11 мая начали снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины, однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.

"Госсовет полагает, что речь идет, как мы и утверждали, об обработке персональных данных, которая никак не регламентирована", - заявил радиостанции представитель Лиги прав человека адвокат Патрис Спинози. По его словам, постановление высшей судебной инстанции по административным делам вступает в силу уже с сегодняшнего дня и, хотя формально касается только Парижа, будет распространено на территории всей страны.

По данным France Info, для возможного применения беспилотников как наблюдательных аппаратов будет необходимо оборудовать их техническими устройствами, не позволяющими идентифицировать людей, ставших объектом видеосъемки.

В обычное время парк беспилотников в Париже использовался для наблюдения за публичными мероприятиями, в частности, демонстрациями. После введения ограничительных мер около 20 аппаратов служили для выявления нарушителей карантина. В условиях постепенной отмены ограничений префектура Парижа с их помощью предотвращала уличные сборища, превышающие установленный лимит в составе 10 человек.