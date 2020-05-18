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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:03
https://ria.ru/20200518/1571616196.html
Попова рассказала, от чего зависит снижение роста заболевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, от чего зависит снижение роста заболевших COVID-19

14:03 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Устойчивость снижения числа заболевших коронавирусом в РФ будет зависеть от того, как россияне провели майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Некоторое количество дней, а скорее всего два дня, мы видим определенное снижение. Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит еще и от того, как мы все вместе провели майские праздники. Если значимая часть нас делала все правильно, то эта тенденция сохранится", - заявила она в интервью каналу "Россия 24".
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Она отметила, что это тот уровень стабильности, которого все ждали, который все хотели увидеть, к которому двигались и ради которого были предприняты все вынужденные и обременительные шаги.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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