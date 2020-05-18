Под Волгоградом мужчина после ссоры с сожительницей порезал ее детей

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Житель Житель Волгоградской области после ссоры с сожительницей ранил ножом двух ее маленьких детей, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.

По информации ведомства, 23-летний житель Ленинского района Волгоградской области поругался со своей сожительницей, после ссоры пара пошла к родителям женщины, а ее 5-летняя дочка и 4-летний сын остались дома.

"Вскоре злоумышленник вернулся и решил выместить свой гнев на детях. Он схватил кухонный нож и причинил два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья падчерицы, а её младшему брату порезал палец руки", - говорится в сообщении СУСК.