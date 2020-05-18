Под Волгоградом мужчина после ссоры с сожительницей порезал ее детей

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Житель Волгоградской области после ссоры с сожительницей ранил ножом двух ее маленьких детей, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, 23-летний житель Ленинского района Волгоградской области поругался со своей сожительницей, после ссоры пара пошла к родителям женщины, а ее 5-летняя дочка и 4-летний сын остались дома.
"Вскоре злоумышленник вернулся и решил выместить свой гнев на детях. Он схватил кухонный нож и причинил два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья падчерицы, а её младшему брату порезал палец руки", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с использованием предметов в качестве оружия", ему избрана мера пресечения в виде ареста. По данным ведомства, дети находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает.