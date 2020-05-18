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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:00
https://ria.ru/20200518/1571616049.html
Мишустин поручил обеспечить работу портала госуслуг для заявок на пособия
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570073967_0:117:2962:1783_1036x0_80_0_0_968ce508a3f484bd7069856fc6e89caf.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил обеспечить работу портала госуслуг для заявок на пособия

14:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу портала госуслуг для подачи заявлений на пособия на детей, обеспечить готовность к выплатам с 1 июня.
"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на постоянной основе контролировать бесперебойность работы портала государственных услуг, через который граждане подают заявления на эти выплаты", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Он также поручил главе Минтруда обеспечить оперативную обработку заявлений и готовность к выплатам с 1 июня.
Премьер-министр напомнил, что на единовременную выплату уже подано более 7,5 миллиона заявок на 10,7 миллиона детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный интернет-портал государственных услуг
13 мая, 15:29
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинОбщество
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