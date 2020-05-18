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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:00
https://ria.ru/20200518/1571616020.html
В США за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев коронавируса

14:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти 19 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за последние сутки, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 18 937 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 996.
Жертвами коронавируса за последние сутки стали 808 человек, днем ранее сообщалось о 1224 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились 1 486 742 человека, скончались 89 564.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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