В США за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти 19 тысяч случаев заражения Почти 19 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за последние сутки, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 18 937 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 996.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 808 человек, днем ранее сообщалось о 1224 летальных исходах.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились 1 486 742 человека, скончались 89 564.