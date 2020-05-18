Мишустин заявил, что на доплатах медикам экономить нельзя

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ни у кого не должно возникать не только желания, но даже мысли о том, что на дополнительных выплатах борющимся с коронавирусом медикам можно сэкономить, предупредил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поручив своему заму Татьяне Голиковой взять ситуацию под личный контроль.
В понедельник премьер, по-прежнему находясь в больнице, провёл в режиме видеоконференции заседание координационного совета по борьбе с COVID-19. Он отметил, что ситуация, сложившаяся с доплатами медикам, будет обсуждаться на отдельном совещании в понедельник.
"Прошу внимательно и чётко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить. Попрошу (вице-премьера) Татьяну Алексеевну Голикову взять этот вопрос под личный контроль", - заявил Мишустин в ходе заседания.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.