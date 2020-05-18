Мишустин заявил, что на доплатах медикам экономить нельзя

В понедельник премьер, по-прежнему находясь в больнице, провёл в режиме видеоконференции заседание координационного совета по борьбе с COVID-19. Он отметил, что ситуация, сложившаяся с доплатами медикам, будет обсуждаться на отдельном совещании в понедельник.

"Прошу внимательно и чётко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить. Попрошу (вице-премьера) Татьяну Алексеевну Голикову взять этот вопрос под личный контроль", - заявил Мишустин в ходе заседания.