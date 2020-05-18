Центр Гамалеи проводит испытание вакцины от коронавируса на добровольцах

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Испытание вакцины от COVID-19 проводится на небольшом количестве добровольцев, наблюдение продолжится после ввода ее в гражданский оборот, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. Дальше, в процессе гражданского оборота, проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.