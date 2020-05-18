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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:09
https://ria.ru/20200518/1571615844.html
Центр Гамалеи проводит испытание вакцины от коронавируса на добровольцах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Центр Гамалеи проводит испытание вакцины от коронавируса на добровольцах

13:58 18.05.2020 (обновлено: 14:09 18.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Испытание вакцины от COVID-19 проводится на небольшом количестве добровольцев, наблюдение продолжится после ввода ее в гражданский оборот, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев, получается разрешение на гражданский оборот этого препарата. Дальше, в процессе гражданского оборота, проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности этого препарата", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи
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