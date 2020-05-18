Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку информации о штрафе за нарушение самоизоляции, якобы выписанного не выходящей из дома женщине-инвалиду, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности. В публикациях сообщается, что женщина является инвалидом I группы, год не покидает свою квартиру, поскольку не передвигается, однако получила штраф за нарушение режима самоизоляции", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокуроры оценят законность постановления по делу об административном правонарушении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлении прав москвички.