Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности. В публикациях сообщается, что женщина является инвалидом I группы, год не покидает свою квартиру, поскольку не передвигается, однако получила штраф за нарушение режима самоизоляции", - сказала Нефедова.