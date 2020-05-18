Электронную трудовую выбрали уже более миллиона россиян

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин заявил, что электронную трудовую книжку уже выбрали более миллиона россиян.
"Если говорить о тех людях, которые выбрали электронную трудовую книжку, то таких граждан на настоящий момент чуть больше миллиона человек", - сказал Топилин в программе "Поздняков", размещенной на сайте телеканала "НТВ".
Глава ПФР полагает, что в большей степени электронная трудовая будет востребована у молодежи. По его мнению, хранить свою трудовую историю в электронном виде удобнее и безопаснее.