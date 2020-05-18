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2020-05-18T13:54
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Электронную трудовую выбрали уже более миллиона россиян
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РИА Новости

Электронную трудовую выбрали уже более миллиона россиян

13:54 18.05.2020
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин заявил, что электронную трудовую книжку уже выбрали более миллиона россиян.
"Если говорить о тех людях, которые выбрали электронную трудовую книжку, то таких граждан на настоящий момент чуть больше миллиона человек", - сказал Топилин в программе "Поздняков", размещенной на сайте телеканала "НТВ".
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Глава ПФР полагает, что в большей степени электронная трудовая будет востребована у молодежи. По его мнению, хранить свою трудовую историю в электронном виде удобнее и безопаснее.
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Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
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