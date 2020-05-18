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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:54
https://ria.ru/20200518/1571615456.html
Мишустин призвал не допустить нарушений при допвыплатах соцработникам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал не допустить нарушений при допвыплатах соцработникам

13:54 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал сделать всё необходимое, чтобы при организации дополнительных выплат сотрудникам соцучреждений, работающих с коронавирусом, избежать ситуации, которая ранее сложилась с аналогичными стимулирующими выплатами медикам.
В понедельник премьер, по-прежнему находясь в больнице, провёл в режиме видеоконференции заседание координационного совета по борьбе с COVID-19. Глава кабмина в рамках встречи объявил, что соответствующие распоряжения и постановления о материальной поддержке работников соцорганизаций подписаны. На эти цели выделят около 7,7 миллиарда рублей, что позволит обеспечить дополнительные выплаты для 114 тысяч специалистов, уточнил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 13:18Распространение нового коронавируса
Мишустин рассказал о средствах на выплаты соцработникам
"Коллеги, я прошу вас сделать все необходимое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась с дополнительными выплатами медицинским работникам", - обратился Мишустин к участникам заседания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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