Мишустин призвал не допустить нарушений при допвыплатах соцработникам

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал сделать всё необходимое, чтобы при организации дополнительных выплат сотрудникам соцучреждений, работающих с коронавирусом, избежать ситуации, которая ранее сложилась с аналогичными стимулирующими выплатами медикам.
В понедельник премьер, по-прежнему находясь в больнице, провёл в режиме видеоконференции заседание координационного совета по борьбе с COVID-19. Глава кабмина в рамках встречи объявил, что соответствующие распоряжения и постановления о материальной поддержке работников соцорганизаций подписаны. На эти цели выделят около 7,7 миллиарда рублей, что позволит обеспечить дополнительные выплаты для 114 тысяч специалистов, уточнил он.
"Коллеги, я прошу вас сделать все необходимое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась с дополнительными выплатами медицинским работникам", - обратился Мишустин к участникам заседания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.