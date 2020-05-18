Мишустин призвал не допустить нарушений при допвыплатах соцработникам

В понедельник премьер, по-прежнему находясь в больнице, провёл в режиме видеоконференции заседание координационного совета по борьбе с COVID-19. Глава кабмина в рамках встречи объявил, что соответствующие распоряжения и постановления о материальной поддержке работников соцорганизаций подписаны. На эти цели выделят около 7,7 миллиарда рублей, что позволит обеспечить дополнительные выплаты для 114 тысяч специалистов, уточнил он.