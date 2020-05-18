ЦБ разъяснил порядок оформления перечислений алиментов

"В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" обязанность по маркированию выплат возложена на выплачивающих их лиц. Ими могут являться, в том числе, граждане, перечисляющие алименты. В свою очередь банки должны предоставить возможность клиентам указывать коды видов доходов, установленных указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств". Мы оперативно даем разъяснения по возникающим вопросам, связанным с применением этого указания", - сообщили в ЦБ.