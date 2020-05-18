Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T13:53
https://ria.ru/20200518/1571615387.html
ЦБ разъяснил порядок оформления перечислений алиментов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d1702734534d7c6409d982173e747012.jpg
РИА Новости

ЦБ разъяснил порядок оформления перечислений алиментов

13:53 18.05.2020
444
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обязанность указания кодов видов доходов при перечислении алиментов возложена на выплачивающих их лиц, а кредитные организации должны предоставить клиентам возможность корректно их указать, пояснили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минюст с просьбой разъяснить порядок учёта поступлений на клиентские счета алиментов в связи со вступлением в силу поправок к закону об исполнительном производстве.
Этими поправками с 1 июня вводится маркировка видов дохода клиента, чтобы кредитные организации могли корректно учитывать платежи, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Как обратили внимание в ассоциации, документом четко не регулируется, обязан ли плательщик указывать в расчетном листе код вида дохода при добровольном перечислении алиментов.
"В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" обязанность по маркированию выплат возложена на выплачивающих их лиц. Ими могут являться, в том числе, граждане, перечисляющие алименты. В свою очередь банки должны предоставить возможность клиентам указывать коды видов доходов, установленных указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств". Мы оперативно даем разъяснения по возникающим вопросам, связанным с применением этого указания", - сообщили в ЦБ.
Согласно действующему законодательству, граждане обязаны содержать нуждающихся членов семьи, например, несовершеннолетних детей. Родители могут заключить соглашение о перечислении алиментов, а если договориться не получается, то такие выплаты взыскиваются в судебном порядке и перечисляются по судебному приказу или исполнительному листу.
Здание Министерства Юстиции России
17 января, 03:33
В Минюсте оценили идею запрета должникам по алиментам вступать в брак
100002
Обсудить 0
Министерство юстиции РФ (Минюст России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Ситуацию с выплатами медикам обсудят отдельно, сообщил Мишустин
Трудовая книжка
Электронную трудовую выбрали уже более миллиона россиян
Бурый медведь
В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1009
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Производство медицинских масок и респираторов
Китай с 1 марта экспортировал почти 51 млрд масок
Торговый зал магазина
Глава Подмосковья назвал условие открытия магазинов стройматериалов
Прохожие идут мимо обменного пункта
Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей
Отделение Сбербанка России
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов предложил расширить выплаты на всех детей до 18 лет
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Комитет СФ поддержал закон о господдержке предприятий
Здание Центрального банка России в Москве
РСПП попросил помочь участникам платежного рынка на фоне коронавируса
Медицинский работник
Мишустин заявил, что на доплатах медикам экономить нельзя
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Нью-Йорк
В США за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Лента новостейМолния