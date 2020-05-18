ЦБ разъяснил порядок оформления перечислений алиментов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обязанность указания кодов видов доходов при перечислении алиментов возложена на выплачивающих их лиц, а кредитные организации должны предоставить клиентам возможность корректно их указать, пояснили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минюст с просьбой разъяснить порядок учёта поступлений на клиентские счета алиментов в связи со вступлением в силу поправок к закону об исполнительном производстве.
Этими поправками с 1 июня вводится маркировка видов дохода клиента, чтобы кредитные организации могли корректно учитывать платежи, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Как обратили внимание в ассоциации, документом четко не регулируется, обязан ли плательщик указывать в расчетном листе код вида дохода при добровольном перечислении алиментов.
"В соответствии с законом "Об исполнительном производстве" обязанность по маркированию выплат возложена на выплачивающих их лиц. Ими могут являться, в том числе, граждане, перечисляющие алименты. В свою очередь банки должны предоставить возможность клиентам указывать коды видов доходов, установленных указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств". Мы оперативно даем разъяснения по возникающим вопросам, связанным с применением этого указания", - сообщили в ЦБ.
Согласно действующему законодательству, граждане обязаны содержать нуждающихся членов семьи, например, несовершеннолетних детей. Родители могут заключить соглашение о перечислении алиментов, а если договориться не получается, то такие выплаты взыскиваются в судебном порядке и перечисляются по судебному приказу или исполнительному листу.