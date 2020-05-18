ФОМС: лечение ряда категорий больных должно проводиться в полном объеме

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лечение пациентов с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на заместительной почечной терапии (диализ) должно проводиться в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку и перепрофилирование или закрытие на карантин ряда больниц, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

В связи с пандемией нового коронавируса было временно приостановлено только проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации.

"Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены", – привели в ФОМС слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрия Кузнецова.

Вместе с тем, отметил он, пациентам необходимо знать, что в рамках ОМС плановая госпитализация, а также ряд инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы) проводятся исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент прикреплен.

Если эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в необходимой медицинской помощи, следует незамедлительно обращаться в свою страховую медицинскую организацию (СМО), подчеркнул Кузнецов. В СМО пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос с госпитализацией.

"На фоне перепрофилирования больниц для спасения пациентов с коронавирусом где-то могут возникать сложности с получением медицинской помощи. Но со временем маршрутизация больных разных профилей отлаживается. Колл-центры у всех страховых медицинских организаций работают в круглосуточном режиме, а страховые представители по-прежнему оказывают не только консультативную, но и организационную поддержку, помогая найти вариант, куда направить больного для лечения", - добавил Кузнецов.

В ФОМС также напомнили, что медицинские организации не могут требовать от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи, в том числе, при плановой госпитализации.

По информации ВСС, в ряде регионов предлагают сдать тест на COVID-19 только на платной основе, объясняя это тем, что пациент не входит в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, поэтому исследование не покрывается территориальной программой госгарантий.