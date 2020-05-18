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Обязательное медицинское страхование
2020-05-18T14:04
https://ria.ru/20200518/1571615354.html
ФОМС: лечение ряда категорий больных должно проводиться в полном объеме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571619987_0:44:2048:1196_1036x0_80_0_0_c02c7249032ca3cca37737ff286b7bd8.jpg
РИА Новости

ФОМС: лечение ряда категорий больных должно проводиться в полном объеме

14:04 18.05.2020
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© Пресс-служба ФОМСПлановая госпитализация в период эпидемии коронавирусной инфекции
Плановая госпитализация в период эпидемии коронавирусной инфекции
© Пресс-служба ФОМС
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лечение пациентов с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на заместительной почечной терапии (диализ) должно проводиться в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку и перепрофилирование или закрытие на карантин ряда больниц, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
В связи с пандемией нового коронавируса было временно приостановлено только проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации.
"Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены", – привели в ФОМС слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрия Кузнецова.
Вместе с тем, отметил он, пациентам необходимо знать, что в рамках ОМС плановая госпитализация, а также ряд инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы) проводятся исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент прикреплен.
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Если эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в необходимой медицинской помощи, следует незамедлительно обращаться в свою страховую медицинскую организацию (СМО), подчеркнул Кузнецов. В СМО пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос с госпитализацией.
"На фоне перепрофилирования больниц для спасения пациентов с коронавирусом где-то могут возникать сложности с получением медицинской помощи. Но со временем маршрутизация больных разных профилей отлаживается. Колл-центры у всех страховых медицинских организаций работают в круглосуточном режиме, а страховые представители по-прежнему оказывают не только консультативную, но и организационную поддержку, помогая найти вариант, куда направить больного для лечения", - добавил Кузнецов.
В ФОМС также напомнили, что медицинские организации не могут требовать от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи, в том числе, при плановой госпитализации.
По информации ВСС, в ряде регионов предлагают сдать тест на COVID-19 только на платной основе, объясняя это тем, что пациент не входит в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, поэтому исследование не покрывается территориальной программой госгарантий.
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"Требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования", - привели в ФОМС комментарий председателя Фонда Елены Черняковой.
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Обязательное медицинское страхованиеКоронавирус в РоссииЕлена ЧерняковаОбщество
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