Ситуацию с выплатами медикам обсудят отдельно, сообщил Мишустин

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуацию с дополнительными выплатами медработникам, борющимся с коронавирусом, обсудят на отдельном совещании в понедельник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Я прошу вас сделать все необходимое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась с дополнительными выплатами медицинским работникам. Мы сегодня обсудим эту тему на отдельном совещании. Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить. И попрошу Татьяну Алексеевну Голикову взять этот вопрос под личный контроль", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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