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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:50
https://ria.ru/20200518/1571615194.html
Ситуацию с выплатами медикам обсудят отдельно, сообщил Мишустин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Ситуацию с выплатами медикам обсудят отдельно, сообщил Мишустин

13:50 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуацию с дополнительными выплатами медработникам, борющимся с коронавирусом, обсудят на отдельном совещании в понедельник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Я прошу вас сделать все необходимое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась с дополнительными выплатами медицинским работникам. Мы сегодня обсудим эту тему на отдельном совещании. Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить. И попрошу Татьяну Алексеевну Голикову взять этот вопрос под личный контроль", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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