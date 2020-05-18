Ситуацию с выплатами медикам обсудят отдельно, сообщил Мишустин

"Я прошу вас сделать все необходимое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась с дополнительными выплатами медицинским работникам. Мы сегодня обсудим эту тему на отдельном совещании. Прошу внимательно и четко подойти к выполнению поручений президента и решений правительства, чтобы ни у кого не возникало не то что желания, а даже мысли, что здесь можно что-то сэкономить. И попрошу Татьяну Алексеевну Голикову взять этот вопрос под личный контроль", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.