В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

Зампредседателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов рассказал журналистам, что в регионе участились случаи, когда дикие животные выходят в населенные пункты. Это ежегодное явление в весенний период.

"В прошедшие выходные в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе - медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам", - отметил Сафонов.

Он подчеркнул, что в подобных случаях важно не приближаться к животному ни при каких обстоятельствах. "При встрече с медведем, наоборот, не пытайтесь убежать. Медведь только кажется неторопливым, однако может развивать скорость до 60 километров в час, убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Только заметив животное, начинайте громко себя вести, лучше всего чем-то греметь, это поможет отпугнуть зверя", - порекомендовал Сафонов.