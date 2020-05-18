В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
В одной из городских групп Ярославля в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник появилась анонимная публикация, автор которой просит отозваться таксиста, "который был свидетелем нападения медведя на человека в Ярославле на улице Панина в районе офиса "Мои документы" в районе 00.30", чтобы поблагодарить его за спасение жизни. Кроме того, в интернете появилось видео, как медведь бежит по ночному городу вдоль трамвайных рельс.
Информацию о том, что медведь появился в Дзержинском районе Ярославля и напал на человека, подтвердили в правительстве области. "Да, медведь напал на мужчину, но его "отбили" таксисты. Отвезли в больницу, раны оказались легкими, их зашили и отправили пациента на амбулаторное лечение", - прокомментировала представитель департамента здравоохранения.
Зампредседателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов рассказал журналистам, что в регионе участились случаи, когда дикие животные выходят в населенные пункты. Это ежегодное явление в весенний период.
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"В прошедшие выходные в районе Полушкиной рощи и Тверицкой набережной зафиксирован факт выхода лосей, а в Дзержинском районе - медведя. По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу. Специалисты проверили передвижение зверя по следам", - отметил Сафонов.
Он подчеркнул, что в подобных случаях важно не приближаться к животному ни при каких обстоятельствах. "При встрече с медведем, наоборот, не пытайтесь убежать. Медведь только кажется неторопливым, однако может развивать скорость до 60 километров в час, убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Только заметив животное, начинайте громко себя вести, лучше всего чем-то греметь, это поможет отпугнуть зверя", - порекомендовал Сафонов.
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