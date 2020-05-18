В Чебоксарах откроют аэропорт с 1 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники Чебоксарского аэропорта выйдут на работу 1 июня, тогда же планируется возобновить рейсы в Москву, сообщает пресс-служба главы региона.
Возобновление работы аэропорта в Чебоксарах обсудили в понедельник на еженедельном совещании в правительстве Чувашии.
"С 1 июня 234 сотрудника аэропорта выходят на работу. Они сейчас находятся в вынужденных отпусках, но получают две трети заработанной платы", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта республики Владимира Осипова.
По его словам, с 1 июня авиакомпания "Победа" готова возобновить рейсы по направлению Чебоксары — Москва и обратно. В первые 10 дней июня лоукостер планирует осуществлять по одному рейсу в два дня. Дальнейшее расписание будет зависеть от продажи билетов. С середины июня "Победа" планирует начать авиаперелеты из Чебоксар в Санкт-Петербург, с конца июня — в Симферополь и в Сочи. "Точные даты зависят от того, когда власти Крыма и Краснодарского края отменят у себя режим ограничений", - отмечается в сообщении.
Врио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что нужно заранее продумать меры эпидемиологической безопасности при регистрации на рейс и посадке в самолет, чтобы "не возникло внештатных ситуаций".
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