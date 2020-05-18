В Чебоксарах откроют аэропорт с 1 июня

По его словам, с 1 июня авиакомпания "Победа" готова возобновить рейсы по направлению Чебоксары — Москва и обратно. В первые 10 дней июня лоукостер планирует осуществлять по одному рейсу в два дня. Дальнейшее расписание будет зависеть от продажи билетов. С середины июня "Победа" планирует начать авиаперелеты из Чебоксар в Санкт-Петербург, с конца июня — в Симферополь и в Сочи. "Точные даты зависят от того, когда власти Крыма и Краснодарского края отменят у себя режим ограничений", - отмечается в сообщении.