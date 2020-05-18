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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:50
https://ria.ru/20200518/1571614879.html
В Чебоксарах откроют аэропорт с 1 июня
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РИА Новости

В Чебоксарах откроют аэропорт с 1 июня

13:50 18.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкАэропорт в Чебоксарах
Аэропорт в Чебоксарах
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Аэропорт в Чебоксарах. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники Чебоксарского аэропорта выйдут на работу 1 июня, тогда же планируется возобновить рейсы в Москву, сообщает пресс-служба главы региона.
Возобновление работы аэропорта в Чебоксарах обсудили в понедельник на еженедельном совещании в правительстве Чувашии.
"С 1 июня 234 сотрудника аэропорта выходят на работу. Они сейчас находятся в вынужденных отпусках, но получают две трети заработанной платы", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта республики Владимира Осипова.
По его словам, с 1 июня авиакомпания "Победа" готова возобновить рейсы по направлению Чебоксары — Москва и обратно. В первые 10 дней июня лоукостер планирует осуществлять по одному рейсу в два дня. Дальнейшее расписание будет зависеть от продажи билетов. С середины июня "Победа" планирует начать авиаперелеты из Чебоксар в Санкт-Петербург, с конца июня — в Симферополь и в Сочи. "Точные даты зависят от того, когда власти Крыма и Краснодарского края отменят у себя режим ограничений", - отмечается в сообщении.
Дистанционная разметка на платформе станции метро Арбатская
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Врио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что нужно заранее продумать меры эпидемиологической безопасности при регистрации на рейс и посадке в самолет, чтобы "не возникло внештатных ситуаций".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Чебоксары
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