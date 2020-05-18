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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:15
https://ria.ru/20200518/1571614831.html
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a7aaca21f7510cd7a538cf5f3bc33bce.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов

13:46 18.05.2020 (обновлено: 14:15 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудникам продовольственных магазинов необходимо носить маски и перчатки даже при отсутствии случаев COVID-19 в регионе, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.
"Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране): обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций", — уточнили в ведомстве.
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Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 290 тысяч, более 70 тысяч пациентов вылечились, 2722 умерли. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых заболевших — на 783 меньше, чем 17 мая.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,5 миллиона человек, свыше 307 тысяч из них погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
В начале прошлой недели Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Но поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
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В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
ощущение, что сотрудники Роспотреба только и делают, что рекомендации строчат. При этом вообще ни в чем, окромя своей медицины не разбираясь...и даже не понимают, что многие вещи физически не выполнимы
18 мая, 13:49
О Ольга Занкова
1500013
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