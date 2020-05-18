В Приднестровье число жертв коронавируса достигло 32

"Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два COVID-положительных пациента - 86-летняя женщина и 67-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Пациентка страдала хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, у неё были острые нарушения мозгового кровообращения. Пенсионер страдал кардиомиопатией, ранее переболел полиомиелитом. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось.