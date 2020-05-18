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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:45
https://ria.ru/20200518/1571614760.html
В Приднестровье число жертв коронавируса достигло 32
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число жертв коронавируса достигло 32

13:45 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) в понедельник, число жертв COVID-19 в Приднестровье выросло до 32, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два COVID-положительных пациента - 86-летняя женщина и 67-летний мужчина", - говорится в сообщении.
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Пациентка страдала хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, у неё были острые нарушения мозгового кровообращения. Пенсионер страдал кардиомиопатией, ранее переболел полиомиелитом. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 791 приднестровца, 32 человека скончались, 360 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
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