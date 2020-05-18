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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:42
https://ria.ru/20200518/1571614500.html
В Британии потерю обоняния и вкуса внесли в список симптомов COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

В Британии потерю обоняния и вкуса внесли в список симптомов COVID-19

13:42 18.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Мария Табак. Потеря обоняния и вкуса добавлены в Британии в список симптомов коронавируса, люди, обнаружившие их у себя, должны самоизолироваться, говорится в поступившем РИА Новости заявлении минздрава страны.
"С сегодняшнего дня должны самоизолироваться все те, кто обнаружит у себя такие симптомы, как новый продолжительный кашель, температуру или аносмию. Аносмия – потеря или изменение вашего чувства обоняния. Она может также повлиять на ощущение вкуса, поскольку обоняние и вкус тесно связаны", - говорится в сообщении.
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В случае потери обоняния или вкуса кем-либо из членов семьи, вся семья должна самоизолироваться на 14 дней. Тот, у кого симптомы обнаружены, должен оставаться дома, как минимум, в течение семи дней или дольше, если у него имеются еще какие-либо симптомы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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