В Британии потерю обоняния и вкуса внесли в список симптомов COVID-19

"С сегодняшнего дня должны самоизолироваться все те, кто обнаружит у себя такие симптомы, как новый продолжительный кашель, температуру или аносмию. Аносмия – потеря или изменение вашего чувства обоняния. Она может также повлиять на ощущение вкуса, поскольку обоняние и вкус тесно связаны", - говорится в сообщении.