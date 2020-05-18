Попова рассказала, когда могут разрешить прогулки

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки, к которым люди привыкли, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
"Определенные послабления, такие как прогулки по улице, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже только вместе, вдвоем, и с социальным дистанцированием возможны на первом этапе... и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли", - заявила Попова в интервью каналу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.