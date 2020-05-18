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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:41
https://ria.ru/20200518/1571614325.html
Попова рассказала, когда могут разрешить прогулки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, когда могут разрешить прогулки

13:40 18.05.2020 (обновлено: 16:41 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки, к которым люди привыкли, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
"Определенные послабления, такие как прогулки по улице, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже только вместе, вдвоем, и с социальным дистанцированием возможны на первом этапе... и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы более-менее привыкли", - заявила Попова в интервью каналу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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69021356
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
вот он тотальный контроль-что делать, как и когда!
18 мая, 13:56
Олег К.
2900004
кого я заражу гуляя в составе своей семьи мне интересно? Что это за маразм
18 мая, 13:52
aaimo
2810003
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