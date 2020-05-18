Голикова рассказала о среднем коэффициенте распространения коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коэффициент распространения коронавируса в среднем по РФ составляет 0,9, в 23 регионах он меньше 1.
"Что касается коэффициента распространения заболевания, то он в среднем по территории Российской Федерации на сегодняшний день составляет 0,9, в 43 субъектах этот показатель выше", - сказала Голикова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Она также уточнила, что в 23 регионах он меньше 1, а в 19 равен 1.
Голикова подчеркнула, что этот показатель является не единственным при оценке ситуации с коронавирусом в стране и регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.