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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:37
https://ria.ru/20200518/1571614249.html
Голикова рассказала о среднем коэффициенте распространения коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о среднем коэффициенте распространения коронавируса

13:37 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коэффициент распространения коронавируса в среднем по РФ составляет 0,9, в 23 регионах он меньше 1.
"Что касается коэффициента распространения заболевания, то он в среднем по территории Российской Федерации на сегодняшний день составляет 0,9, в 43 субъектах этот показатель выше", - сказала Голикова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Она также уточнила, что в 23 регионах он меньше 1, а в 19 равен 1.
Голикова подчеркнула, что этот показатель является не единственным при оценке ситуации с коронавирусом в стране и регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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