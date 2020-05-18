В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России

"То есть мы тем самым дали понять, что дальнейшие сокращения стратегических наступательных вооружений мыслимы только в контексте нахождения тех или иных подходов к проблемам, вызывающим тревогу с точки зрения обеспечения безопасности и стратегической стабильности", - добавил он.