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2020-05-18T13:37
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В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
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РИА Новости

В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России

13:37 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дальнейшее сокращение ядерных вооружений Россией возможно только после решений накопившихся проблем по стратегической стабильности и обеспечения безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Напоминаю, что еще в период, когда действующий договор по СНВ (сокращению стратегических наступательных вооружений - ред.) прошел половину своего первичного десятилетнего жизненного цикла, еще тогда Москва заявила о том, что с заключением данного соглашения мы - Россия и США - вплотную подошли к рубежу, после которого дальнейшие переговоры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями должны носить многосторонний характер и помимо этого в процессе таких переговоров в обязательном порядке должны быть учтены все факторы, влияющие на стратегическую стабильность", - заявил дипломат во время лекции для студентов МГИМО в онлайн-формате.
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"То есть мы тем самым дали понять, что дальнейшие сокращения стратегических наступательных вооружений мыслимы только в контексте нахождения тех или иных подходов к проблемам, вызывающим тревогу с точки зрения обеспечения безопасности и стратегической стабильности", - добавил он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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РоссияСергей РябковСШАБезопасностьПолитика
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