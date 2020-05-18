Китай с 1 марта экспортировал почти 51 млрд масок

По данным ведомства, за указанный период КНР поставила другим странам 216 миллионов защитных костюмов, 81,03 миллионов пар защитных очков, 26,43 миллиона инфракрасных термометров и 1,04 миллиарда пар хирургических перчаток, наряду с 162 миллионами тест-системами для выявления COVID-19 и 72 700 аппаратами ИВЛ.

Китай продолжит усиливать контроль над качеством экспортных средств, предназначенных для профилактики и контроля эпидемии, а также будет наращивать усилия по борьбе с противоправными действиями для обеспечения упорядоченного экспорта противоэпидемических материалов.