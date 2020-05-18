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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-18T13:34
https://ria.ru/20200518/1571613996.html
Китай с 1 марта экспортировал почти 51 млрд масок
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РИА Новости

Китай с 1 марта экспортировал почти 51 млрд масок

13:34 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок и респираторов
Производство медицинских масок и респираторов
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай с 1 марта этого года экспортировал большой объем противоэпидемических средств, в том числе 50,9 миллиарда масок, в качестве помощи в борьбе с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют опубликованные данные Главного таможенного управления КНР.
По данным ведомства, за указанный период КНР поставила другим странам 216 миллионов защитных костюмов, 81,03 миллионов пар защитных очков, 26,43 миллиона инфракрасных термометров и 1,04 миллиарда пар хирургических перчаток, наряду с 162 миллионами тест-системами для выявления COVID-19 и 72 700 аппаратами ИВЛ.
Китай продолжит усиливать контроль над качеством экспортных средств, предназначенных для профилактики и контроля эпидемии, а также будет наращивать усилия по борьбе с противоправными действиями для обеспечения упорядоченного экспорта противоэпидемических материалов.
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