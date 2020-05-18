Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За последние сутки в РФ не выявлено регионов, где был бы гиперпотенциальный рост заболеваемости За последние сутки в РФ не выявлено регионов, где был бы гиперпотенциальный рост заболеваемости коронавирусом , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

"За последние сутки у нас не выявлено регионов страны, где был бы гиперпотенциальный рост заболеваемости", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

Это "с одной стороны радует", отметила вице-премьер. Но вместе с тем она посоветовала не расслабляться, поскольку заболевание коварное.

"И нам нужно очень внимательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры", - заключила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.