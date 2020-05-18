В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Семнадцатого мая в районе населенного пункта Новоалександровка (под контролем украинских силовиков - ред.) был обнаружен и сбит БПЛА вооруженных формирований Украины", - заявил Осадчий.
По его словам, беспилотник осуществлял полет со стороны подконтрольной украинским силовикам Попасной в направлении подконтрольного республике Калиново-Борщеватого. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что информация, обнаруженная на флэш-накопителе БПЛА, изучается специалистами Народной милиции.
"Прошу представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать данное нарушение и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Осадчий.