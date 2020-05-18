Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование массовки на съемках

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует работникам киноиндустрии ограничить использование массовки и перенести съемки с массовыми сценами на период после эпидемии, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии.
Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте службы.
"Ограничение использования массовки, по возможности съемки с массовыми сценами перенести на период после карантина", - говорится в рекомендациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.