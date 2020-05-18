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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:33
https://ria.ru/20200518/1571613721.html
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование массовки на съемках
https://cdn23.img.ria.ru/images/156191/71/1561917195_0:88:3072:1815_1036x0_80_0_0_c843a6b8c0a4dea194522becff2f6fe3.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование массовки на съемках

13:33 18.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОператор снимает на камеру
Оператор снимает на камеру
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Оператор снимает на камеру . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует работникам киноиндустрии ограничить использование массовки и перенести съемки с массовыми сценами на период после эпидемии, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии.
Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте службы.
"Ограничение использования массовки, по возможности съемки с массовыми сценами перенести на период после карантина", - говорится в рекомендациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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