Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам

"Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных смен или часов. Это своего рода компенсация за риск", - сказал Мурашко телеканалу "Россия 1".