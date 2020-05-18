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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:31
https://ria.ru/20200518/1571613632.html
Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам
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РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам

13:32 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Все медицинские работники, которые оказывали помощь больным с коронавирусом, должны получить положенные от государства выплаты независимо от количества отработанных смен или часов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных смен или часов. Это своего рода компенсация за риск", - сказал Мурашко телеканалу "Россия 1".
Министр добавил, что "именно такое поручение дал президент".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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