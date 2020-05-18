Грузооборот на ж/д направлении "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" вырос в 9,5 раза

МОСКВА, 18 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые четыре месяца этого года грузооборот маршрута трансграничных грузоперевозок в рамках внутренней торговли "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" вырос в 9,48 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила таможня города Чанчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай).
В январе-апреле по данному маршруту было перевезено в общей сложности 25,6 тысячи тонн грузов на общую сумму 130 миллионов юаней (18,6 миллиона долларов).
С момента появления данного маршрута по нему было успешно осуществлено 5 рейсов общим объемом 1382 стандартных контейнера с грузом стоимостью 500 миллионов юаней. Планируется, что в 2020 число рейсов превысит 20, будет перевезено 8 тысяч стандартных контейнеров, а грузооборот составит свыше 200 тысяч тонн.
Еще один новый мультимодальный маршрут из КПП Хуньчунь с транзитом через Зарубино в порт Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) был запущен 11 мая этого года.