Грузооборот на ж/д направлении "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" вырос в 9,5 раза

В январе-апреле по данному маршруту было перевезено в общей сложности 25,6 тысячи тонн грузов на общую сумму 130 миллионов юаней (18,6 миллиона долларов).

С момента появления данного маршрута по нему было успешно осуществлено 5 рейсов общим объемом 1382 стандартных контейнера с грузом стоимостью 500 миллионов юаней. Планируется, что в 2020 число рейсов превысит 20, будет перевезено 8 тысяч стандартных контейнеров, а грузооборот составит свыше 200 тысяч тонн.