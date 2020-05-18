Регионы увеличили количество коек на 67% сверх утвержденных нормативов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Регионы России увеличили количество коек сверх ранее утвержденных нормативов на 67%, сегодня их количество составляет 158 471 единицу, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"Вы уже отметили, что такой лакмусовой бумагой для снятия ограничительных мер является еще один показатель - показатель занятости коек. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день регионами страны уже увеличено количество коек по сравнению с теми нормативам, которые ранее мы утверждали как минимальные, на 67%. И сегодня количество коек, которые открыты в регионах страны, составляет 158 471", - рассказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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