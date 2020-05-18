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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:26
https://ria.ru/20200518/1571613173.html
Регионы увеличили количество коек на 67% сверх утвержденных нормативов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

Регионы увеличили количество коек на 67% сверх утвержденных нормативов

13:26 18.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Палата интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Регионы России увеличили количество коек сверх ранее утвержденных нормативов на 67%, сегодня их количество составляет 158 471 единицу, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"Вы уже отметили, что такой лакмусовой бумагой для снятия ограничительных мер является еще один показатель - показатель занятости коек. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день регионами страны уже увеличено количество коек по сравнению с теми нормативам, которые ранее мы утверждали как минимальные, на 67%. И сегодня количество коек, которые открыты в регионах страны, составляет 158 471", - рассказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
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