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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:25
https://ria.ru/20200518/1571613127.html
Голикова оценила темпы прироста новых случаев коронавируса в регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова оценила темпы прироста новых случаев коронавируса в регионах

13:25 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Увеличение темпов прироста новых случаев коронавируса на 8,1% наблюдается в российских субъектах, кроме московского региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"В период этой недели мы с вами должны были наблюдать то, как отразилось проведение праздничных дней на структуре заболеваемости... У нас еще есть определенная тревога по поводу того, как будет себя вести заболеваемость, и в первую осередь речь пойдет о других регионах страны, я имею ввиду за исключением Москвы, Московской области", - сказала она.
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По ее словам, в целом по РФ темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил 8 тысяч 926 случаев. Темпы прироста по Москве снизились на 47,5% и по Московской области - на 14,6%.
"Что касается субъектов РФ, которые находятся за чертой московского региона. За эту неделю пока в субъектах РФ мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%", - заявила Голикова, отметив, что региональным властям нужно внимательно следить за развитием и распространением инфекции как в их регионе, так и в соседних.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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