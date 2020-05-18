Голикова оценила темпы прироста новых случаев коронавируса в регионах

"Что касается субъектов РФ, которые находятся за чертой московского региона. За эту неделю пока в субъектах РФ мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%", - заявила Голикова, отметив, что региональным властям нужно внимательно следить за развитием и распространением инфекции как в их регионе, так и в соседних.