Голикова оценила темпы прироста новых случаев коронавируса в регионах

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Увеличение темпов прироста новых случаев коронавируса на 8,1% наблюдается в российских субъектах, кроме московского региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"В период этой недели мы с вами должны были наблюдать то, как отразилось проведение праздничных дней на структуре заболеваемости... У нас еще есть определенная тревога по поводу того, как будет себя вести заболеваемость, и в первую осередь речь пойдет о других регионах страны, я имею ввиду за исключением Москвы, Московской области", - сказала она.
По ее словам, в целом по РФ темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил 8 тысяч 926 случаев. Темпы прироста по Москве снизились на 47,5% и по Московской области - на 14,6%.
"Что касается субъектов РФ, которые находятся за чертой московского региона. За эту неделю пока в субъектах РФ мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%", - заявила Голикова, отметив, что региональным властям нужно внимательно следить за развитием и распространением инфекции как в их регионе, так и в соседних.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.