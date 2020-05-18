В Подмосковье ликвидировали лабораторию по производству наркотиков

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Мытищи задержаны двое жителей Кемеровской области, подозреваемых в незаконном производстве синтетических наркотических средств", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники арендовали дом в деревне Аббакумово Московской области, закупили специальное оборудование, химические реактивы и в помещении гаража оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков.

В ходе обысков полицейские обнаружили 130 канистр с реактивами, предназначенными для изготовления наркотиков, 13 полимерных пакетов и восемь мешков с порошкообразным веществом, которое по результатам исследования признано мефедроном общей массой более 13,7 килограмма.