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2020-05-18T13:25
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В Подмосковье ликвидировали лабораторию по производству наркотиков
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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали лабораторию по производству наркотиков

13:25 18.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Подмосковные полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье, которую организовали жители Кемеровской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Мытищи задержаны двое жителей Кемеровской области, подозреваемых в незаконном производстве синтетических наркотических средств", - сказала Волк.
По ее словам, злоумышленники арендовали дом в деревне Аббакумово Московской области, закупили специальное оборудование, химические реактивы и в помещении гаража оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
В ходе обысков полицейские обнаружили 130 канистр с реактивами, предназначенными для изготовления наркотиков, 13 полимерных пакетов и восемь мешков с порошкообразным веществом, которое по результатам исследования признано мефедроном общей массой более 13,7 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере", добавила представитель МВД.
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13 мая, 10:24
Ни в чем не отказывал. Экс-чиновника осудили за взятки и наркотики
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Ирина ВолкМосковская область (Подмосковье)Кемеровская областьПроисшествия
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