Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T13:24
https://ria.ru/20200518/1571613008.html
Скрытой повестки дня в отношениях России и Китая нет, заявил Рябков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_39176e46157ea7ca25bbb4e7464cd86a.jpg
РИА Новости

Скрытой повестки дня в отношениях России и Китая нет, заявил Рябков

13:24 18.05.2020
247
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Скрытой повестки дня в отношениях России и Китая нет, сотрудничество двух стран не противопоставлено другим странам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Россия как самодостаточный игрок, как держава с глобальной ответственностью, с авторитетом, который неоспорим в целом ряде областей, безусловно, действует по собственной повестке дня, но в рамках этой повестки дня у нас одним из стержневых элементов является всеобъемлющее стратегическое партнерство с КНР, которое мы будем углублять", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 12:55
Россия встревожена напряженностью между Китаем и США, заявил Рябков
Он подчеркнул, что доверительность отношений РФ с Китаем, их продвинутость и многокомпонентность сами по себе диктуют необходимость продолжать тесную координацию на соответствующих международных площадках - это любые форматы, начиная от Совбеза ООН и заканчивая региональными инициативами, в таких глобальных форумах как "Группа двадцати" и БРИКС. По его словам, такое тесное российско-китайское сотрудничество продолжится.
"У нас нет скрытой повестки дня с Китаем, мы не настроены противопоставлять свое взаимодействие кому бы то ни было и чему бы то ни было", - отметил дипломат.
По его словам, Москва находит в этом взаимодействии и диалоге существенный ресурс для укрепления собственных позиций и укрепления безопасности в разных ее измерениях.
"Так что если США рассчитывают воспользоваться пандемией для того, чтобы пошатнуть позиции КНР, да и России на международной арене, я думаю, они ошибаются в собственных расчетах. Но мы будем и дальше сталкиваться с тем, что в американо-китайских отношениях искрит, что плоскости взаимопонимания расширяются с трудом, если вообще расширяются, а между тем, потенциал для политических или не дай Бог иных столкновений не становится меньше, это один из трендов, который вызывает озабоченность и требует повышенного внимания с нашей стороны", - заключил Рябков.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
14 мая, 13:24Распространение нового коронавируса
Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада
320000
Обсудить 0
РоссияМГИМОСовет Безопасности ООНСергей РябковКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
Грузооборот на ж/д направлении "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" вырос в 9,5 раза
Красная икра
ФТС пресекла контрабанду в Китай более десяти тонн красной икры
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
В России упростили правила транспортировки товаров
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
Сергей Рябков
США могут скоро начать развертывание РСМД в Европе, считает Рябков
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия встревожена напряженностью между Китаем и США, заявил Рябков
Логотип Газпрома
"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"
Цех розлива водки
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Сергей Рябков
Россия ответит на агрессивные выпады США, заявил Рябков
Пункт пропуска Пограничный в Приморье
Грузовики начали проходить в Китай из Приморья через пункт пропуска
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия не завышает планку ожиданий из-за выборов в США, заявил Рябков
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Минвосток разработает новые подходы к работе с партнерами из Китая
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
МИД Китая назвал предварительную причину смерти дипломата в Израиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Лента новостейМолния