Скрытой повестки дня в отношениях России и Китая нет, заявил Рябков

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Скрытой повестки дня в отношениях России и Китая нет, сотрудничество двух стран не противопоставлено другим странам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Россия как самодостаточный игрок, как держава с глобальной ответственностью, с авторитетом, который неоспорим в целом ряде областей, безусловно, действует по собственной повестке дня, но в рамках этой повестки дня у нас одним из стержневых элементов является всеобъемлющее стратегическое партнерство с КНР, которое мы будем углублять", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции в МГИМО.
Он подчеркнул, что доверительность отношений РФ с Китаем, их продвинутость и многокомпонентность сами по себе диктуют необходимость продолжать тесную координацию на соответствующих международных площадках - это любые форматы, начиная от Совбеза ООН и заканчивая региональными инициативами, в таких глобальных форумах как "Группа двадцати" и БРИКС. По его словам, такое тесное российско-китайское сотрудничество продолжится.
"У нас нет скрытой повестки дня с Китаем, мы не настроены противопоставлять свое взаимодействие кому бы то ни было и чему бы то ни было", - отметил дипломат.
По его словам, Москва находит в этом взаимодействии и диалоге существенный ресурс для укрепления собственных позиций и укрепления безопасности в разных ее измерениях.
"Так что если США рассчитывают воспользоваться пандемией для того, чтобы пошатнуть позиции КНР, да и России на международной арене, я думаю, они ошибаются в собственных расчетах. Но мы будем и дальше сталкиваться с тем, что в американо-китайских отношениях искрит, что плоскости взаимопонимания расширяются с трудом, если вообще расширяются, а между тем, потенциал для политических или не дай Бог иных столкновений не становится меньше, это один из трендов, который вызывает озабоченность и требует повышенного внимания с нашей стороны", - заключил Рябков.