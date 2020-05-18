Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:23
https://ria.ru/20200518/1571612871.html
Титов предложил продлить срок подачи заявок на зарплатные субсидии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/71/1555057117_0:0:2923:1644_1036x0_80_0_0_6671c4c84966419f9b300319979ce3f6.jpg
РИА Новости

Титов предложил продлить срок подачи заявок на зарплатные субсидии

13:23 18.05.2020
137
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить до 31 июля срок подачи заявок на зарплатные субсидии за апрель и май, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.
Титов обратил внимание, что несмотря на льготную ставку 0%, программа кредитования на неотложные нужды для сохранения занятости остается достаточно обременительной для предпринимателей, не относящихся к категории МСП, поскольку они не освобождены от уплаты страховых взносов и НДФЛ в качестве налогового агента. Титов предложил освободить все компании из пострадавших отраслей, а не только входящие в реестр МСП, от уплаты страховых взносов за второй квартал 2020 года, а их сотрудников - от уплаты НДФЛ с части заработной платы в размере МРОТ за этот же период.
"Предоставление субсидий на выплату зарплат за апрель и май также связано с техническими проблемами... В удаленных от интернета местах сложно получить специальную анкету, предприниматели делают ошибки в заявках в связи с неосведомленностью", - объясняет омбудсмен.
Учитывая то, что с середины мая по середину июня ФНС планирует досрочно обновить реестр МСП, а перечень пострадавших отраслей постоянно дополняется, Титов предложил продлить срок предоставления заявок для получения субсидий за апрель и май до 31 июля 2020 года. "Крайне важны вопросы практического применения мер поддержки и охват предприятий, которые могут ими воспользоваться", - пишет Титов. Сейчас заявку на субсидии за апрель можно подать до 1 июня, а за май – до 1 июля.
Омбудсмен также напомнил о недостатках определения пострадавших предприятий строго по основному виду деятельности по конкретному набору ОКВЭД. Он предложил, помимо уже используемого принципа ОКВЭД, рассмотреть критерий снижения выручки. В соответствии с таким подходом поддержку смогли бы получить все предприятия (кроме системообразующих организаций), которые потеряли за март-апрель 2020 года по сравнению с январем-февралем 30% выручки и более.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
13 мая, 13:01Новости Подмосковья
Около 700 предприятий Подмосковья получили беспроцентный кредит
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаБорис ТитовФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала, когда могут разрешить прогулки
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Эксперт рассказал о мутации коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Грецкие орехи
Названа самая полезная для сердца закуска
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов
Отделение Сбербанка России
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
Танкер Stena Impero
Иранские военные заявили о готовности ответить на нападение на танкеры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния