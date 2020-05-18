Титов предложил продлить срок подачи заявок на зарплатные субсидии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить до 31 июля срок подачи заявок на зарплатные субсидии за апрель и май, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

Титов обратил внимание, что несмотря на льготную ставку 0%, программа кредитования на неотложные нужды для сохранения занятости остается достаточно обременительной для предпринимателей, не относящихся к категории МСП, поскольку они не освобождены от уплаты страховых взносов и НДФЛ в качестве налогового агента. Титов предложил освободить все компании из пострадавших отраслей, а не только входящие в реестр МСП, от уплаты страховых взносов за второй квартал 2020 года, а их сотрудников - от уплаты НДФЛ с части заработной платы в размере МРОТ за этот же период.

"Предоставление субсидий на выплату зарплат за апрель и май также связано с техническими проблемами... В удаленных от интернета местах сложно получить специальную анкету, предприниматели делают ошибки в заявках в связи с неосведомленностью", - объясняет омбудсмен.

Учитывая то, что с середины мая по середину июня ФНС планирует досрочно обновить реестр МСП, а перечень пострадавших отраслей постоянно дополняется, Титов предложил продлить срок предоставления заявок для получения субсидий за апрель и май до 31 июля 2020 года. "Крайне важны вопросы практического применения мер поддержки и охват предприятий, которые могут ими воспользоваться", - пишет Титов. Сейчас заявку на субсидии за апрель можно подать до 1 июня, а за май – до 1 июля.